اختيار جال جادوت لتقديم دور الساحرة الشريرة في فيلم «Snow White»

تجري الممثلة جال جادوت مفاوضات حالية لتقوم بدور الساحرة الشريرة ضمن أحداث أفلام «ديزني»، «Snow White» وهو نسخة جديدة من التصوير الحي مأخوذة عن فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي، الذي تم إنتاجه عام 1937، حيث من المقرر أن تلعب دور البطولة أمام راشيل زيجلر، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

بدأ تصوير فيلم التصوير الحي لـ «Snow White» في 2022

ويتولى المخرج مارك ويب إخراج الفيلم الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، بينما يعمل الكاتب إيرين كريسيدا ويلسون، على كتابة السيناريو الخاص بالفيلم، يعمل مارك بلات كمنتج إلى جانب الثنائي في كتابة الأغاني بنج باسيك وجوستين بول، اللذين يكتبان موسيقى جديدة للفيلم، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2022.

وكانت كشفت الشركة الشهيرة عن اختيارها للممثلة الأمريكية راشيل زيجلر لبطولة فيلم Snow White، الذي سيبدأ تصويره بداية العام المقبل، في يونيو الماضي، وأوضح المخرج في بيان صحفي صادر في ذلك الوقت، الذي وصف قدرتها الصوتية فيه بـ «غير العادية»، قائلا: «ستصبح قوتها وذكائها وتفاؤلها جزءًا لا يتجزأ من إعادة اكتشاف قصة ديزني الخيالية الكلاسيكية».

خطة ديزني لتحويل أفلام الرسوم المتحركة لأفلام تصوير حي

وتعمل شركة ديزني على خطة لتحويل فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي إلى فيلم تصوير حي منذ عام 2016، وذلك ضمن خطتها لتحويل عدد من الأعمال الأخرى من بينها «The Little Mermaid» بطولة هالي بيلي، و«Pinocchio» بطولة توم هانكس، بالإضافة إلى «Lilo and Stitch» للمخرج جون إم تشو.

في القصة الخيالية الخالدة التي أصبحت أول فيلم رسوم متحركة لشركة «ديزني»، حاولت الملكة الشريرة خداع بياض الثلج لتتناول تفاحة مسمومة بعد أن شعرت بالغيرة من جمالها، وهو مستوحى بشكل أساسي من رواية الأخوان جريم الخيالية، والتي تدور أحداثها حول أميرة يتيمة تعيش مع زوجة أبيها الملكة الشريرة التي تحاول تسميمها، وتحاول بياض الثلج الهرب من الملكة بمساعدة الأقزام السبعة، وتجد في النهاية الحب وتعيش في سعادة دائمة.