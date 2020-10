معلومات عن الممثلة الإسرائيلية جال جادوت المرشحة لتجسيد شخصية كليوبترا

كشف موقع "فارايتي" إعلان شركة الإنتاج الأمريكية باراماونت بيكتشرز اختيار الممثلة الإسرائيلية Gal Gdot، لتجسيد شخصية "كليوباترا"، في عمل سينمائي جديد من إخراج باتي جنكينز مخرجة فيلم "wonder’s woman

الفيلم المقرر تصويره الفترة المقبلة سيناريو ليتا كالوغريديس وتشارلزرفن.

جال جاودت من مواليد 30 أبريل 1985، تبلغ من العمر 35 عاما، ولدت في بلدة روش هاعين بفلسطين المحتلة، وأصولها من بولندا والنمسا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا، تقول عن نفسها إنها نشأت في "بيئة أسرية يهودية إسرائيلية محافظة جدا" وتعتز جال بيهوديتها وتقول إن لديها "إحساس قوي بهويتها اليهودية والإسرائيلية".

من أبرز أدوارها يزيل حربو في سلسلة أفلام السرعة والغضب (Fast & furious)،مثلت كذلك دور المرأة المعجزة في فيلم باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة.من أبرز أفلامها، Death on the Nile، وWonder Woman 1984، وKeeping Up with the Joneses، وFast & Furious

جال جادوت هي متزوجة من يارون فارسانو، منذ عام 2008 ولها من الأبناء 2، فهي ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية، حصلت على لقب ملكة جمال إسرائيل عام 2004، ومثلت إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون نفس السنة.

نالت شهرتها من تجسيد دور البطلة الخارقة "Wondr’s Woman" روجت مؤخرا لفيلم "وفاة على النيل" والذي تدور أحداثه بالكامل في مصر.

وتردد العام الماضي عن مشروع تقديم شخصية "كليوباترا" من قبل نجمات هوليوود والذي كان مرشحا له كل من أنجلينا جولي وليدي جاجا حيث تردد أن الثنائي سيخضعان لاختبارات لاختيار الأفضل.

الملكة «كليوباترا الـ7» والمعروفة باسم «كليوباترا» هي آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، وحتى احتلال مصر من قِبَل روما عام 30 قبل الميلاد.

وكانت كليوباترا ابنة بطليموس الـ12 المصري. وخلفته كملكة سنة 51 ق.م مشاطرة العرش أخاها بطليموس الـ13.