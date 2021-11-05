أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 5-11-2021 مقابل الجنيه

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار العملات المختلفة أبرزها الدولار واليورو والريال السعودي، بشكل يومي، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، أسعار العملات وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر في مختلف البنوك المصرية، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.10 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.10 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.12 جنيه للشراء، و18.249جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وأيضًا سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وعلى النحو التالي سجل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وأخيرًا سجّل سعر الريال السعودي نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيها للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.