تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرارا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، كما استقر سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك المركزي، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار العملات خلال الفترة الماضية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، بسبب عمليات الإغلاق التجاري التي شهدتها الدول خلال العامين الماضيين ما أدى إلى توقف جزء كبير من التجارة العالمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية لدى البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار خلال الـ48 ساعة الماضية.

كما سجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرارا، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية بعض أسعار الدولار التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم البنك الأهلي المصري، استقر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر، حيث استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو والجنيه الإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 18.13 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري انخفض سعر اليورو وسجل 18.08 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي هبط سعر اليورو ليسجل 18.12 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى 21.37 جنيه للشراء، و21.51 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في البنك المركزي ، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حيث سجل 51.84 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.