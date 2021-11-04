خبراء عن استراتيجية تغير المناخ: يجسد التزام الدولة بالحفاظ على البيئة

من خلال مشاركة مصر بفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 26» بجلاسكو، أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إطلاق استراجية وطنية لتغير المناخ 2050، مؤكدة في بيانها أن مصر من خلال التخطيط والإدارة السليمة ستتمكن من تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وخلال المؤتمر، أوضحت «فؤاد» أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية، وذلك عن طريق الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات المناخ المتغيرة، مضيفة أنه بتحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة، ستتحسن مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي.

«محمود»: الإعلان يعكس حرص القيادة السياسية على الحد من التلوث

وتعليقا على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، قال الدكتور وحيد محمود، الخبير البيئي لـ«الوطن»، إنها المرة الأولى التى يظهر فيها تجسيد بالتزام الدولة بالعمل الريادي للحد من آثار التغير المناخي وحماية البيئة بهذا الشكل.

وأوضح «وحيد»، أن التغير المناخي يعد من أكبر الأخطار العالمية التي تواجه العالم، ومن أهم التوجهات الحالية التي تعمل عليها القيادة الرشيدة، قائلاً «نعمل على تحقيق الريادة عالمياً في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر »، مشيراً إلى أن انعكاسات الجهود السابقة للدولة ساعدت في الحد من التغير المناخي وتأثيرات خفض البصمة الكربونية ، ستعود بالفائدة على كافة القطاعات بما أن التغير المناخي هو الخطر الأكبر على حياة الإنسان ورفاهيته.

وأكد الخبير البيئي ضرورة تطبيق التشريعات والقوانين التي تحمي البيئة، فضلاً عن أهمية وجود دور مدني متمثل في سلوكيات الأفراد المتوازي مع استراتيجية الدولة في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

«سعودي»: المشروع يستهدف التكيف مع التغيرات المناخية

ومن جانبه، قال وحيد سعودي، خبير المناخ لـ«الوطن»، إن المشروع يستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تحسين إنتاج محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، ما يساعد على مواجهة آثار السلبية لتغير المناخ.

وأضاف الخبير المناخي، أن أدوات تنفيذ الاستراتيجية هي الأولى من نوعها، حيث أن أداة «السندات الخضراء» ستمكن بنوك التنمية من تقديم مشروعات تساعد الصندوق الأخضر عن طريق إستخدام الحلول الرقمية في تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية.

توقيت إعلان الاستراتيجية جيد

وأكد «سعودي»، أن الاستراتيجية شاملة وفي وقت جيد، فمن خلالها سيتم تضمين التنمية الوطنية للتنمية المستدامة في كل القطاعات، وبالتالي هي تتضافر تضافرا كليا وعضويا مع المشروعات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتُدخل البعد البيئي للحماية من التغيرات المناخية من خلال مشروعات التكيف أيضاً.