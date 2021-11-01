السيسي: مصر انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعمل على التحول إلى النقل النظيف، من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة، فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، كما تنفذ مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة قمة المناخ COP26 بجلاسكو، الأسكتنلدية، اليوم الإثنين، أنه لتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي، انتهت مصر من إعداد الاستراتجية الوطنية لتغير المناخ عام 2050.

وتابع: «هذه الاستراتيجية ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهمتها المحددة الوطنية، بحيث تكون السياسات والأهداف، والإجراءات المتضمنة بهذه الاستراتيجية مكملة لجهود الدولة التنموية والتعافي من أثار جائحة كورونا وليست عبئا عليها».