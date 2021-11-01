متحدث الرئاسة: دعم الجيوش والحكومات الوطنية يحد من مخاطر التنظيمات الإرهاب

أكد السفير بسام راضي، المتحدث بِاسم رئاسة الجمهورية، اليوم، أن مستشار النمسا الجديد حرص على الاستماع لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال اللقاء الذي جمعهما فور وصول الرئيس السيسي اسكتلندا، مشيرا إلى أن مستشار النمسا استمع بعناية لرؤية السيسي وتحليلها، ووجهة نظره في كيفية حل الأزمات بدول المنطقة؛ سواء كانت ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن، مؤكدًا أن الرئيس السيسي خلال اللقاء أشار إلى المبدأ الأساسي والراسخ لحل تلك الأزمات.

تقوية أركان الدولة الوطنية

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحل يكمن في تقوية أركان الدولة الوطنية في كل هذه الدول، ودعم المؤسسات والجيوش الوطنية والحكومات الشرعية، ما يؤدي إلى تقليص مساحة عمل التنظيمات والجماعات الإرهابية على تلك الدول؛ إذ أن دعم المؤسسات الحكومية والشرعية يقوض من نشاط الجماعات الإرهابية لصالح الدولة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن التنظيمات والميليشيات المتطرفة تعبث بمقدرات الشعوب والدول.

الجماعات الإرهابية تعبث بمقدرات الدول والشعوب

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه كلما قوة الدول تكون من خلال أركانها الرئيسية من مؤسسات وجيش وطني، وهذا أمر مهم للغاية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، موضحًا أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة تعبث بمقدرات الدول والشعوب بلا أي مسؤولية، متابعا: «لما يحصل أي تدهور في الأوضاع تُسأل عنه الحكومات الشرعية والمؤسسات المركزية والوزارات رغم أن التنظيمات الإرهابية هي السبب في ذلك».