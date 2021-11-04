تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

بدأ تفعيل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك بتوقيع اتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بالإنابة عن جمهورية مصر العربية والأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء، وذلك في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية، وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري.

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا أنّه جرى إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب.

كما ألقى السفير محمد كريم نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، كلمة هنأ فيها على إنشاء مركز الساحل والصحراء، متمنيا أن يحقق رسالته المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبدالباسط، المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، كلمة أشار فيها إلى أنّ المنظمة تطورت أنشطتها وفعالياتها في عدة مجالات، منها التنموي والاقتصادي والاجتماعي، وغيرها لخدمة المجتمع الأفريقي، حتى تطرقت إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

كما ألقى السفير عبدالرحيم القدميري، الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء، كلمة وجّه فيها التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إنشاء مركز الساحل والصحراء، موضحا أنّ القيم التي يقوم عليها إنشاء المركز، هي التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب وضرورة الكفاح الجماعي والفعّال ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء في القاهرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.