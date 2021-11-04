سيدة في دعوى نفقة: «بيقبض بالدولار ومش بيصرف علينا»

اشتكت سيدة لـمحكمة الأسرة بالدقي زوجها، بسبب امتناعه عن سداد نفقاتها هي وأبنائها، وقالت للقاضي: «ترك المنزل منذ 8 أشهر دون سبب، وتركني أنا وأبنائه الأربعة دون نفقة، علي الرغم من أنه يعمل في وظيفة مرموقة، ويتقاضى راتبه بالدولار» حسب دعواها.

وروت الزوجة تفاصيل زيجتها قائلة: «تزوجت عن طريق العائلة خلال دراستي الجامعية، من شاب مهذب وطموح وصاحب وظيفة مرموقة، فوافق والدي عليه، وبعد الخطبة بعامين، تزوجنا وسط حفل زفاف بسيط، وكان في سنوات زواجنا الأولي يظهر لي كل لطف ولين، ولكنه تغير فجأة».

امتنع عن النفقة

وأوضحت الزوجة في دعواها: أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، وأنها رزقت منه بالصغار، لكنهما انفصلا منذ فترة بسبب كثرة المشكلات، لكن المدعى عليه ترك المنزل، وامتنع عن الانفاق عليهم، رغم يسره حيث أنه يعمل في وظيفه خاصة، وأن لديه عمل شخصي بدخل ثابت.

الزوج اعتاد خيانتها وضربها

وأشارت الزوجة، إلى أن زوجها كان دائم التعدي عليها وخيانتها، حتى طلبت الطلاق منه ورفض ذلك، وبعد فترة قررا الانفصال، والعيش سويا حتى ينشأ الأولاد في بيئة مستقرة وسط أسرة هادئة، ووافق على ذلك وكان ينفق عليهم، لكن فجأة ترك المنزل لمدة أسبوعين، وعاد مرة أخرى، كأنه شخص آخر.

ترك المنزل ليجبرها على العيش معه

وتابعت الزوجة: «ساب البيت قبل كده ورجع، علشان يجبرني علي العيشة معاه، وأنه مش هيصرف عليا، فطلبت منه أن يصرف بس على أولاده، وبعدها ساب البيت ومرجعش من 8 شهور، ولما شكيت لأهله محدش اهتم وقالوا إن لازم اتكفل بمصروفات الأولاد، وفعلا دفعت مصروفات المدرسة والنادي، لكن برضو ناقصهم حاجات كتير، فاتصلت بيه أكتر من مرة، لكن هو مش مهتم لأمر أولاده».

الزوجة قدمت مستندات للمحكمة

وأضافت الزوجة، أنها لا تريد الطلاق من أجل أولادها، لكنها فقط تريد أن يتحمل نفقتهم، ليستمروا في العيش في ذات المستوى الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يعاندها، فلجأت إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى نفقه، وقدمت ما يثبت يسار حاله، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.