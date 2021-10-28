النيابة تباشر التحقيقات في واقعة حريق محل بجوار محكمة الأسرة بإمبابة

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة نشوب حريق داخل أحد المحال التجارية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بجوار محكمة الأسرة بالكيت كات وخلف مقر وزارة الثقافة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وجرت معاينة مكان الحريق بعد السيطرة عليه وإخماده من قبل رجال الحماية المدنية، كما جرى انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

تفاصيل حريق محل تجاري بإمبابة

في تمام الثانية صباح اليوم، نشب حريق داخل محل تجاري في منطقة إمبابة بالقرب من محكمة الأسرة بالكيت كات، وخلف مقر وزارة الثقافة، وبعد دقائق معدودة انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث مدعومين بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وعدم امتداده للأماكن المجاورة.

السيطرة على حريق محل تجاري بإمبابة

ونجحت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق، دون وقوع إصابات، وفرضت كوردونا أمنيا بمحيط الحريق لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

الدفع بسيارتي إطفاء

وكانت قد تلقت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة الكيت كات بإمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

إخطار قسم شرطة إمبابة بالواقعة

وتبين أن المحل يقع بجوار محكمة الأسرة بمنطقة الكيت كات بدائرة قسم شرطة إمبابة، وخلف مقر لوزارة الثقافة، وتلقى المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحريق وسيطرت عليه دون وقوع إصابات.

تحرير محضر ومتابعة التحقيقات

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي طالبت بتحريات الشرطة، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ولا تزال التحقيقات مستمرة.