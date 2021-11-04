مقتل مسن وزوجته في ظروف غامضة داخل شقتهما بالإسكندرية

واقعة غريبة شهدتها مدينة الإسكندرية، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تلقت غرفة الإسعاف بلاغاً بوجود مصابين بنزيف في المخ، وهما رجل وامرأة مسنين، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة «الحضرة الجديدة»، وسط المدينة، حيث تم الوصول إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشخصين لفظا أنفاسهما الأخيرة، ورجحت الأجهزة الأمنية وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

مقتل رجل وزوجته داخل مسكنهما في الإسكندرية

وأبلغت هيئة الإسعاف شرطة النجدة، حيث تم إرسال قسم الشرطة التابع للمنطقة، وتبين أن هناك شبهة جنائية في مقتل زوجين، وهما رجل مسن وامرأة مسنة، وفقا لشهادة الشهود، وأن هناك عددا من الأقاويل والاتهامات حول الدائرة القريبة من الزوجين.

أمن الإسكندرية يبدأ التحقيقات في مقتل رجل وزوجته

تلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية، حيث تبين من الفحص بعد وصول قوات البحث الجنائي، أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ إلى هيئة الإسعاف، على أنهم مصابان داخل الشقة، وبعد الاطلاع على الهوية الشخصية تبين أن الزوج يُدعى «عباس سليمان»، يبلغ من العمر 81 سنة، والزوجة «نجاه عبده»، 80 سنة.

انتقلت قوات الأمن والبحث الجنائي في رقم 16 من شارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة، وسط الإسكندرية، حيث تم تحرير محضر الواقعة وإبلاغ النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات، إضافة إلى السماع لكل اقوال الشهود العيان.

وقررت النيابة العامة نقل جثماني الزوجين إلى مشرحة كوم الدكة، لحين عرضهما على الطب الشرعي.