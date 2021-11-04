بدء توزيعه في الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن «كارت الفلاح»

بدأت محافظة الإسكندرية في توزيع «كارت الفلاح» على المستفيدين بمختلف مناطق المحافظة الساحلية، في ظل حرص الدولة على دعم الفلاح بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد الوطني، وإيمانا من محافظة الاسكندرية بأهمية زيادة الرقعة الزراعية، والاهتمام بالزمام الزراعي بنطاق المحافظة، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، والتوسع فى المشروعات والأنشطة الزراعية.

زراعة الإسكندرية تبدأ في توزيع كارت الفلاح على المزراعين

وتمكنت مديرية الزراعة في الإسكندرية، برئاسة طارق زكي، من اتخاذ خطوات سريعة للسير قدماً في رقمنة الخدمات المقدمة للمزارعين، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح، وتعزيز الإنتاجية الزراعية بمحافظة الاسكندرية، والتي جاء من أهمها منظومة «كارت الفلاح»، التي تعمل على الحد من عمليات التلاعب في المقررات السمادية، ويعمل على تيسير عمليات الصرف والحصول على المعاش وتيسير القروض، التي قد يحتاج إليها المزارع، مضيفًا أن كارت الفلاح يفيد في الحصر الزراعي والتعرف عليه، وتحديد حجم الإنتاج.

وأكدت مديرية الزراعة أنه تم إرسال الكروت من قبل وزارة الزراعة إلى البنك الزراعي المصري، الذي قام بتوزيع الكروت على الجمعيات الزراعية بكل قطاع زراعي، سواء ائتمان أو إصلاح أو استصلاح، وقد قامت الجمعيات باستلام الكروت الخاصة بها، والبدء بتوزيعها على المستفيدين.

تسليم 12863 كارت فلاح للجمعيات بالإسكندرية

وأعلنت مديرية الزراعة في الإسكندرية أن عدد الجمعيات التي تم توزيع كارت الفلاح عليها، للبدء في توزيعها على المزارعين بزمام المحافظة، قد بلغ 56 جمعية، حيث استلمت الجمعيات 12863 كارت من البنك الزراعي.

ما هو كارت الفلاح؟

ويُعتبر كارت الفلاح أحد مظاهر التحول الرقمي لخدمة الفلاح، حيث تم تسليم 1825 كارت للمزارعين حتى الآن، ويجري تسليم باقي الكروت، ولفت مدير مديرية الزراعة إلى أن هناك 5 جمعيات في منطقة المعمورة، وجمعيتين في منطقة خورشيد، و5 جمعيات بمنطقة العامرية، و7 ببرج العرب، و6 جمعيات امتداد أبيس، و9 جمعيات بمنطقة النهضة، و6 جمعيات في مريوط.