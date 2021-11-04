السيطرة على حريق «سوبر ماركت» في الإسكندرية دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق شب، اليوم الخميس، بمحل «سوبر ماركت»، في شارع الكينج بحي العامرية ثان غرب المدينة، دون حدوث أي إصابات، نظرا لكون المحل مغلقا ما جعل الخسائر تقتصر على الجانب المادي فقط.

تفاصيل نشوب حريق بالإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة العامرية ثان، بنشوب حريق بأحد المحال بشارع الكينج الجديد، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق بمحل «سوبر ماركت» مغلق، ما أسفر عن تفحم المحل ومحتوياته بالكامل، بسبب حدوث ماس كهربائي، بحسب المعاينة الأولية.

السيطرة على الحريق

وأوضح اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، أنه جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون حدوث أي إصابات، وتحرر المحضر بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر، كلف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان إدارة الرصد البيئى بالحي لرفع كفاءة النظافة وإزالة أي مخلفات في الطرق والتي قد تتسبب في نشوب الحرائق.

وعليه تم التنسيق بين إدارة الرصد البيئي وشركة نهضة مصر برفع مخلفات القمامة من شوارع الحي، حيث تم رفع 100 طن من مخلفات القمامة من مناطق السفن والكابلات والكينج وبحرى السكه الحديد.