خبير جنائي: فرق مدربة من الأمن الوطني تدخلت لتحرير رهائن الفيوم

قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، إن قوات الأمن أخرجت الرهائن الذين احتُجزوا في محافظة الفيوم، وذلك بمساعدة رجال الأمن المركزي والأمن الوطني، مبينًا أن مصر تمتلك وحدات كاملة في الأمن الوطني والمركزي مدربة على أعلى مستوى.

النيابة تواصل التحقيق في الجريمة

وأضاف «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة »، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن النيابة العامة تولت التحقيق في الجريمة التي حدثت في الفيوم من قبل رجل تجاه أسرة زوجته وأولاده وحماته.

الأسرة بخير بعد الإفراج عن الضحايا

وأوضح خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة أن كل افراد الأسرة بخير في الوقت الحالي بعد الإفراج عنهم، مبينا أن قوات الأمن لم تقتحم المنزل في أول يوم بسبب إعطاء فرصة للجاني 3 أيام لكي يتراجع عن موقفه ويخلي سبيل الأسرة، لكن هذا لم يحدث، مشيرا إلى أن الأب أصرّ على موقفه وتحصّن بالسلاح الآلي والذخائر.

معاقبة أي شخص يخرج على القانون

وأكد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة أن أي شخص سيخرج على القانون فإن قوات الأمن والقضاء والشرطة ستطبق عليه القانون ولن تستثني أحدا.

لحظات رعب في الفيوم

وعاشت منطقة منشأة عبدالله بمحافظة الفيوم لحظات رعب بعد إطلاق مسجل خطر النار على زوجته وحماته وخطف أبناءه، واستخدامهم كدروع بشرية ضد قوات الشرطة والأمن، وقام المتهم بتفعيل خاصية البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واتهم فيه زوجته وحماته بالعمل في مجال الدعارة وإدارة شبكة دعارة منافية للآداب منذ أكثر من 17 عاما.