سجل جنائي حافل لـ«بلطجي الفيوم».. متهم بقضايا شروع في القتل

تمكنت قوات الأمن الوطني، من تحرير رهائن الفيوم، بعد اقتحام منزل البلطجي الذي احتجزهم لمدة 48 ساعة تحت تهديد السلاح، ثم ضربهم وعذبهم وقتل زوجته وحماته، ونجحت القوات في تفجير الأبواب المحصنة للمنزل، ثم أصابت «بلطجي الفيوم» بطلق ناري في قدمه، وأنقذت أفراد الأسرة بدون خسائر بشرية.

قوات الأمن تحرر رهائن «بلطجي الفيوم»

وكانت قوات الأمن، وضعت خطة مُحكمة لضبط المتهم وتحرير الرهائن، وذلك تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتبين أن المتهم يدعى «أيمن عبد المعبود»، مسجل خطر، ويبلغ من العمر 44 عامًا وعاطل عن العمل.

بلطجي الفيوم يحتجز الرهائن

وأطلق «بلطجي الفيوم» الأعيرة النارية داخل منزله، بعد أن احتجز عدد من أفراد أسرة زوجته، وأبلغ الأهالي رجال الشرطة، التي حضرت على الفور لمكان الواقعة، ووجدت المتهم احتجز عدد من الرهائن، لاستخدامهم كدرع أمني حتى لا يقع في قبضة الأمن.

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تحرير الرهائن دون خسائر في الأرواح

وامتنعت قوات الأمن في البداية عن الهجوم، حفاظًا على أرواح الرهائن، كما توجهت قوات الأمن، بمجموعات قتالية من وحدة إنقاذ الرهائن بقطاع الأمن الوطني، ونجحت في النهاية من اقتحام المنزل وتحرير الرهائن دون خسائر في الأرواح.

السجل الجنائي لـ بلطجي الفيوم

وأوضحت قوات الأمن، أن السجل الجنائي للمتهم مليئ بقضايا السلاح والابتزاز، حيث جرى اتهامه من قبل في قضايا شروع في القتل، وفي الواقعة الأخيرة، أطلق أعيرة نارية في اتجاه قوات الأمن، الأمر الذي دفع أمن للرد عليه، ومبادلته إطلاق الرصاص بطريقة احترافية، للحفاظ على أرواح الضحايا المحتجزين بالداخل حتى يخرجوا سالمين، وبالفعل تحققت خطتهم، وإلقاء القبض على المتهم، وكان بحوزته عدد من الأسلحة منها بندقية آلية وطبنجة وبندقية خرطوش، بالإضافة إلى 140 طلقة مختلفة الأعيرة النارية.