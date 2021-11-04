«البيئة»: التكيف المناخي أخطر الملفات التي تخص أفريقيا والدول النامية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الطلب الذي تطلبه مصر منذ عام 2019 وعملت عليه مع الجانب الإنجليزي، هو الملف الخاص بالتكيف المناخي، وهو أحد أخطر الملفات، الذي لم يحظ بنفس ما حظيت به مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، «الملف ده بيخصنا كدول نامية والقارة الأفريقية، وسنتأثر بالانبعاثات بالرغم من عدم مشاركتنا في تلوث الهواء، الكارثة جايالك جايالك».

فؤاد: عودة الولايات المتحدة بقوة للاتفاق يعطي بعض الأمل

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن السكرتير العام للأمم المتحدة، تحدث عن تمويل يقدر بـ100 مليار دولار، سيصب نصفه في الجزء المتعلق بالتمويل الخاص بالتكيف، حيث وفرت الدول المتقدمة 80 مليار دولار لعملية تغيير المناخ، «عودة الولايات المتحدة بقوة للاتفاق بيعطي بعض الأمل».

فؤاد: «ماينفعش يتحط عراقيل على التمويل الخاص بالتكيف»

وأوضحت أن نسبة التمويل من الدول المتقدمة تزيد بشكل واضح، ولكنها لم تصل لـ100 مليار، وما ينقص مصر في العمل على هذا المجال هو البند المتعلق بالتكيف، وكيفية حصول الدول النامية على التمويل اللازم لهذا، «ماينفعش يتحط عراقيل على ذلك التمويل، أو ما يحد من تمويل تلك الدول، والأموال تظل في الأدراج».

وفندت: «الموضوع مش تمويل فقط، ولكن الدول النامية لم تتسبب في الانبعاثات، وما نأمل به هو الحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة مئوية، وأن تتعهد الدول الأكثر تلوثا للمناخ بالوصول إلى صفر انبعاثات، واتفاق باريس تتضمن بندا هاما يتعلق بتلك المسؤولية».

وأكدت أن اتفاقية باريس لا توجد بها عقوبات بشأن الدول التي لم تلتزم بتقديم تقاريرها، التي تفيد بتقليل الانبعاثات الضارة، إلا أنه ووصولا لعام 2024 فستكون كافة الدول ملتزمة سواء النامية أو المتقدمة بتخفيض حده الانبعاثات، «الأداة القوية اللي هتستخدم في هذا هو نموذج الإبلاغ».

وتابعت: «بنضغط في النص المتعلق بالتمويل الخاص بالتكيف ويجب أن يكون بناءً على احتياجات الدول النامية، وماينفعش آخد تمويل في المجال اللي هو عايزه لازم آخد تمويل في المجال اللي أنا محتاجاه».