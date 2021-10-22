وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443 بالسعودية.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، طرح 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة، بتخصصات عدة وشروط معينة يجب توافرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443 وفقا لما ذكره الموقع الرسمي السعودي لوزارة البيئة والمياه والزراعة:

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443

أبرز الشرط والتخصصات المطلوبة في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

- لابد أن يكون المتقدم على الوظائف سعودي الجنسية.

- يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

- يشترط ألا يكون المتقدم محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.

- أن يتوافر بالمتقدم الشروط الوظيفية.

- لابد من توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

- يجري التأكد من البيانات المقدمة وحقيقة مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية يتم استبعاد المرشح.

- يتم الترشح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

مناطق التوظيف المعلن عنها

- ديوان الوزارة بالرياض.

- فرع الوزارة بالجوف.

فرع الوزارة بتبوك.

- فرع الوزارة بالحدود الشمالية.

- فرع الوزارة بالمدينة المنورة.

- فرع الوزارة بمكة المكرمة.

- فرع الوزارة بعسير.

- فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

- فرع الوزارة بنجران.

موعد التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

يتم فتح باب التقديم من 24 أكتوبر 2021، حتى الخميس 28 من الشهر نفسه.

رابط التقديم لوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

على الراغبين في التقديم بوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الضغط هنا.