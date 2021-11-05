البرلمان الليبي: نجاح الانتخابات يتطلب تفكيك المجموعات المسلحة

قال البرلمان الليبي، في بيان، إن نجاح الانتخابات يتطلب تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، إلى جانب تحقيق المصالحة الوطنية.

وأوضح رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان، يوسف العقوري، على إثر اجتماع عبر التقنية الافتراضية مع مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريسدون زينجا، أن البرلمان ملتزم بموعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وحرصه على إنجاحها وعدم وقوع البلاد في فراغ سياسي في حال عدم قبول نتائجها.

رئيس لجنة الخارجية بـ البرلمان: أزمة ليبيا أمنية وليست سياسية

وشدد «العقوري»، على أن برلمان بلاده، غير متمسك بالبقاء في السلطة، خاصة بعدما قام بإنجاز قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، موضحا أن أزمة ليبيا هي أمنية وليست سياسية، وأشار رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان، إلى أهمية حل المليشيات المسلحة وإخراج المقاتلين الأجانب من أراضي ليبيا، لإنجاح الانتخابات إلى جانب ملف المصالحة وحل مشكلة تزوير الأرقام الوطنية.

من جانبها، أشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى اتفاق مع ممثلي تشاد والنيجر والسودان في مصر، على إنشاء آلية اتصال وتنسيق لدعم تنفيذ خطة عمل بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت بين مجموعات مسلحة عند مدخل مدينة «الزاوية» الواقعة في الساحل الغربي لـ ليبيا، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة، اندلعت بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ «الفار» تابعة لمدينة الزاوية، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي يقودها عبدالغني الككلي الملقب بـ «غنيوة»، في مدخل الزاوية.

وبدأت الاشتباكات، بعد مقتل عنصر تابع لـ مليشيا جهاز دعم الاستقرار، واستخدمت فيها عدة أنواع من أسلحة ثقيلة، فيما تم إغلاق بوابات أمنية وطرقات رئيسية.