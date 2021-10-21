تفاصيل وقف إطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع تويتر، إنها التقت مع طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينتي بنغازي وطرابلس، وبحسب موقع قناة الحرة، التقطت ديكارلو، مع المشير خليفة حفتر في بنغازي، لمناقشة القضايا الأمنية وتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار بطرابلس

كما أن من المتوقع أن تشارك ديكارلو، في المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار بطرابلس، اليوم، برفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيس، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز المرحلة الانتقالية في ليبيا.

كما أجرت دي كارلو، الإثنين الماضي، لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية، فور وصولها إلى ليبيا قبل مشاركتها اليوم في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا.

واشنطن تلتزم بسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

وفي سياق متصل، أكدت السفارة الأميركية في ليبيا، في سبتمبر الماضي، التزام واشنطن بضرورة بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا، بالإضافة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من على الأراضي الليبية.

ضرورة التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية

ودعت السفارة الأميركية إلى ضرورة التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية، ويأتي ذلك خلال اجتماع للجنة العسكرية المشتركة الذي عقد بمدينة طرابلس، في سبتمبر الماضي، بمشاركة الجنرال ستيفان تاونسند، والسفير الأميركي في ليبيا، بحسب شبكة قنوات سكاي نيوز العربية.

كما طلبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في أغسطس الماضي، المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة، كما أنها اتفقت على تدابير محكمة وخطة مستعجلة لإخراج كل العناصر الأجنبية من الأراضي الليبية في أسرع وقت.