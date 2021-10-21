«أبو الغيط» يشدد على إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا

صرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، اليوم، بأن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، شدد على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لاستحقاق الانتخابات الليبية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل وكذلك إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا.

وجاء ذلك خلال زيارة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى ليبيا؛ للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، والذي عُقد في العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، وكذلك عقد لقاءات مع القيادات الليبية.

دعم الاستقرار في ليبيا

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط، أكد خلال مداخلته في المؤتمر، موقف الجامعة الثابت إزاء التطورات الخاصة بليبيا، والمستند إلى قرارات مجلس الجامعة الهادفة إلى تقديم الدعم والمساندة لليبيا لتجاوز المصاعب والتحديات التي تواجهها خلال الفترة الحالية.

أبو الغيط يلتقي عبد الحميد الدبيبة

وأشار إلى أن الأمين العام أجرى مجموعة من اللقاءات السياسية خلال الزيارة مع كل من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبي الرئيس عبد الله اللافي، وموسى الكوني، بالإضافة إلى لقاء مطول مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد المصدر، أن هذه اللقاءات تناولت تبادل وجهات النظر بشأن جهود الحكومة في تدعيم استقرار البلاد وقيادتها إلى بر الأمان، وكذا سبل دعم الجامعة للتطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» في ليبيا، وكذا دعم تنفيذ خطة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية والتي تم اعتمادها مؤخراً.

وأوضح المصدر، أن الأمين العام أعرب عن تثمينه لما تمت مناقشته مع مختلف القيادات الليبية، والذي أبرز عزمهم المضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة.

ولفت أن الأمين العام، أكد استعداد الجامعة لتقديم كل ما من شأنه جلب المزيد من الاستقرار، والذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن لمصلحة الشعب الليبي.