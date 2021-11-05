سليمان عيد: تقدمت لـ12 عروسة ورفضوني «كنت عايز أتجوز مش رايح أحب»

كشف الفنان سليمان عيد عن عدد الفتيات اللاتي تقدم لهن وقمن برفضه، مشيرًا أنه تقدم لـ12 فتاة رفضن الزواج منه، وتحدث عن تفاصيل هذه الوقائع قائلًا: «مرة أروح لواحدة أبوها يقولي معلش صغيرة وهي شكلها كبيرة وتطلع في تالتة اعدادي أو أولى ثانوي»، مشيرًا أنه كان يبحث عن عروسة فور تخرجه من معهد التمثيل.

وأوضح «عيد»، خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON» أنه ذهب لخطبة فتاة ولكنها «طلعت مخطوبة وأحرجت جدًا»، مشيرًا أنه كان لديه شقة تمليك في منطقة إمبابة بمنزل والده وكان متعجلا على الزواج «الشقة موجودة وأنا بمشي تملي مظبوط»، مؤكدًا أنه تزوج وسنه 33 عاما، مضيفًا «أنا كنت جلنف وعايز أتجوز مش رايح أحب».

بنتي ورثت خفة الدم مني

وأشار سليمان عيد أن ابنته وابنه يشبهانه، وأن ابنته «سلمى» ورثت خفة الظل منه، لافتًا أنها حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية وأن ابنه «عبدالرحمن» حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأضاف «أنا ومراتي قضينا شهر العسل في إمبابة، وكان أمنيتنا يبقى عندنا ولد وبنت، ومراتي اسمها عبير وقررنا أن الولد يبقى اسمه بحرف العين، واخترنا اسم عبدالرحمن، والبنت بحرف السين وسميناها سلمى».

وأكد الفنان سليمان عيد، أنه لم يشتري سيارة حتى بعد شهرته، وظل مقيم في إمبابة وفضل أن يشترك لأبنائه في أحد الأندية «نادي التوفيقية للتنس» بدلا من شراء السيارة، مشيرًا إلى أن ابنه أصبح بعدها بطلا في السباحة وأن ابنته أصبحت بطلة كارتيه.