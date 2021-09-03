سليمان عيد لـ«الوطن»: ماهر سليم كان خدوما وصديق عمري

أعرب الفنان سليمان عيد، عن حزنه الشديد لوفاة صديقه الراحل ماهر سليم، الذي رحل عن عالمنا صباح الخميس، بعد صراع مع مرض سرطان الدم.

وقال سليمان عيد، لـ«الوطن»: «ماهر سليم كان صديق عمري، وكان فنانا جميلا جدا، وكنا أصدقاء بنهزر دايما مع بعض، وفي كل مقابلة بيننا كان بيطلع منه ضحك مرتجل. كنت باحبه جدا كان من نفس منطقتي إمبابة، فالموضوع بالنسبة لنا كأننا أهل».

فيلم «المحكمة» آخر أعمال ماهر سليم.. لم يعرض بعد

واضاف عيد: «آخر عمل جمع بينا فيلم (المحكمة) ولم يعرض حتى الآن، وكنت أثناء التصوير أريد أن أتحدث معه في موضوع معين، ولكن للأسف ملحقتش بسبب ظروف مرضه، ربنا يرحمه ويصبر أهله ونلحق به على خير».

وتابع عيد بان ماهر سليم، كان «في عز تعبه ومرضه بيسافر كتير، وكان بيضغط على نفسه، لكي يؤدي خدمات لأي زميل في النقابة. دا ملخص شخصيته».

وعن حضور الفنيين بشكل كبيره في عزاء الراحل ماهر سليم قال عيد: «اللي جه كتر خيره، واللي ماجاش بيدعي له من وقت سماع خبر وفاته».

عزاء ماهر سليم

وتتلقى حاليا أسرة الفنان الراحل ماهر سليم، عزائه بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم.

وتوافد على العزاء حتى الآن أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومنير مكرم، وأحمد حلاوة، ومحمد عبد الغفار، سيد رجب، ومحمد رياض، وبعض صناع الأفلام من مصورين ومونتيرين وغيرهم.

ورحل عن عالمنا الفنان ماهو سليم، صباح أمس، بعد صراع قصير مع مرض سرطان الدم.

وأعلن منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله».