ضبط 3240 قرص منشط جنسي بميناء نويبع البحري

في إطار توجيهات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي، تمكنت الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الجمرك، من ضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، فيما تم إلقاء القبض على السائقين وتحرير محضرين بالواقعة.

3200 قرص فياجرا مخبأة في مخبأ سري

تم كشف المحاولة الأولى عندما وردت معلومات جمركية من السيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهرب، ومحمد السيد بالأمن الجمركي ومباحث الميناء ومكافحة المخدرات، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة داخل السيارة رقم 60/40238 الأردن، قيادة السائق «م. خ. ح.» أردني الجنسية، ومشمول السيارة عبارة عن رمان طازج مصدر إلى الأردن، والتي سبق ضبط كمية من المنشطات الجنسية داخلها والمتحفظ عليها على ذمة التحقيقات.

جرى استصدار إذن من النيابة العامة بإعادة تفتيش السيارة وتشكيل لجنة جمركية من محمود حمزة مدير إدارة جمرك نويبع، وحرم عبدالمقصود مدير إدارة الصادر، وعادل عبدالعليم مأمور الصادر، والسيد أبو خضير مدير إدارة المكافحة، حيث تبين وجود عدد من اللفات البلاستيك بها 540 شريطا بكل منهم 6 أقراص بإجمالي 3240 قرصا مرقوم عليها «Vega .Extra 1»، مُخبأة داخل تجويف أسفل ثلاجة كابينة السائق وأسفل سريره بطريقة يصعب الوصول إليها، بلغ التعويض الجمركي المستحق 108 آلاف جنيه.

ضبط 2200 أمبول هرمون ذكوري داخل كابينة السيارة

المحاولة الثانية تم كشفها بعد ورود معلومات من السيد أبو خضير بمكافحة التهرب الجمركي، وأسامة أبو السعد بالأمن الجمركي، بوجود بضائع مخالفة ضمن مشمول سيارة أردنية متجهة إلى الأردن محمل عليها 1200 جوال فاصوليا بيضاء، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة محمود حمزة مدير الجمرك، ومحمد السيد حامد مأمور الصادر، وحسني محمد حسين من مكافحة تهرب، وأحمد عبدالله أمن جمركي، للمعاينة الفعلية، فتبين وجود 13 لفة سوداء تحتوي على 2200 أمبول زجاجي يحتوي على هرمونات ذكورية مرقوم عليها «Cidotestone 250 mg» مخبأة داخل كابينة السائق، بلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 84 ألفا و800 جنيه.

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي.