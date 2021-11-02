إحباط محاولة تهريب 215 ألف قرص مخدر إلى داخل البلاد عبر ميناء نويبع

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، محاولة إدخال 215 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مخبأة أسفل حمولة فاكهة، إلى داخل البلاد، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

إحباط محاولة تهريب كبتاجون

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ، اعتزام أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول»، ويعاونه آخر «مستخلص جمركي» يحمل ذات الجنسية، متواجدان خارج البلاد، جلب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء نويبع البحري؛ مستخدماً شاحنة «براد» دون علم قائدها وإخفائها ضمن شحنة كبيرة من الفاكهة.

7 ملايين و500 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة لتفتيش الشاحنة المشار إليها، وضبط أقراص الكبتاجون، والمقدرة بـ7 ملايين وخمسمائة ألف جنيه.