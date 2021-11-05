نصائح عند شراء الذهب بعد ارتفاع أسعاره.. ابعد عن الوزن التقيل

على مدار الشهر الماضي، شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وبالرغم من أن ارتفاعها كان يأتي بشكل كبير وملحوظ، إلا أنها كانت تنخفض بشكل قليل، ويعود ذلك إلى أسعار البورصة العالمية، التي تأثرت كثيرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتفشيه في الكثير من دول العالم، التي نتج عنها حالة التضخم في الاقتصاد وانخفاض سعر الدولار، كما أن تناول لقاح كورونا ساعد كثيرا في الحفاظ على بورصة الذهب.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددًا من النصائح حول شراء الذهب من عدمه خلال تلك الفترة التي سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين، وهل من المتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، أم أنها سترتفع، وفق حديث عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن»، التي جاءت كالتالي:

هل ستنخفض أسعار الذهب؟

قال عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال حديثه لـ «الوطن»، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية، كما أنه من المتوقع أن تنخفض خلال الفترة المقبلة، ما يجعل أسعار الأعيرة المختلفة تعود إلى معدلها الطبيعي، مثل عيار 21 الأكثر مبيعا ليبلغ قيمته 750، وبالرغم من أنه يسجل اليوم 781 إلا أنه تستمر تلك الأسعار خلال فترة المضاربات والحركة غير الطبيعية في البورصة العالمية.

وأوضح رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن الحركة الشرائية للمواطنين للذهب تأثرت كثيرا بدءًا من الجائحة، إذ أن المواطنين الذين لديهم مبالغ مالية كانوا يقومون بإدخارها خوفا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، إذ أن لديهم اعتقادًا بأن الجائحة ستستمر لسنوات طويلة.

وأكد «راضي» أن أسعار الذهب من المتوقع أن تنخفض خلال الفترة المقبلة، ما جعله يوجه نصيحة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب خلال الأيام الحالية بالانتظار حتى تنخفض أسعاره، خصوصا للأشخاص الذين يتوجهون لشرائه للاستثمار فيه.

نصائح لشراء الذهب بعد ارتفاع أسعاره

ونصح رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، المواطنين المقبلين على شراء الذهب خلال تلك الأيام حتى لا يتعرض المشتري للنصب، كالتالي:

- يجب أن يحرص المواطن على تجنب شراء المشغولات ذات الأوزان الضخمة، سواء كان ذلك للمستثمرين أو المقبلين على الزواج.

- عند الشراء يجب اختيار المشغولات الذهبية التي لا تكون مصنعيتها كثيرة، لتجنب ارتفاع الأسعار.

- عند التوجه لشراء الذهب، يجب أن يحرص المشتري على متابعة أسعار الذهب، ومعرفة ما إذا كان مرتفعًا أو منخفضًا، بالإضافة إلى ضرورة معرفة ثمن المصنعية، حتى لا يتعرض للنصب من التجار.