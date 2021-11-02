سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-11-2021

يحرص كثير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، ويحظى سعر جرام الذهب عيار 21 وهو أكثر الأنواع بحثًا، باهتمام الكثيرين نظرًا لأنه الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الثلاثاء 2 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 891 إلى 894 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 780 إلى 782 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 إلى 670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6240 إلى 6256 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 907.82 جنيه، 57.71 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 794.36 جنيه، 50.50 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680.88 جنيه، 43.28 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

ومع نهاية العام الماضي 2020، سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستسمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.