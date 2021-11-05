البيان الختامي للسينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية

عُقد سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بدار القديس اسطفانوس، بدعوة من الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، وبدأت الاجتماعات بالصلاة من أجل الوطن والكنيسة، وبالأخص من أجل الشباب الذين هم مستقبل الكنيسة والوطن وعليهم مسؤولية تجاه حياتهم وكنيستهم ووطنهم.

اجتماعات أعضاء السينودس

بدأت اجتماعات السينودس، بعد الصلاة الافتتاحية، وفي ختام الاجتماعات، أصدر الاعضاء البيان التالي:

1- تابع أعضاء السينودس كل ما تمَّ إنجازه حتى الآن، في الإيبارشيات المختلفة، من أعمال في المسيرة السينودسية من أجل كنيسة سينودسية، شركة ومشاركة ورسالة.

2- قدّم نيافة الأنبا كيرلس وليم طلبا بتخلّيه عن مهامه كمطران لكرسي ليكوبوليس «أسيوط» لبلوغه السن القانونية «قانون رقم 210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية».

كرسي ليكوبوليس أسيوط

3- أعلن البطريرك إبراهيم إسحق شغور كرسي ليكوبوليس أسيوط، من تاريخ 3 نوفمبر 2021، وقد آلت سلطة رعاية الإيبارشية إليه لحين تعيين مدبرا بطريركيا للإيبارشية «قانون رقم 227 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية».

4- تدارس أعضاء رؤية الكنيسة في الوقت الحالي لدورها في العمل الاجتماعي.

5- يواصل أعضاء السينودس صلواتهم لأبنائهم الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية في مصر والمهجر.

6- صلى أعضاء السينودس من أجل مصرنا الحبيبة وقيادتها السياسية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل معاونيه، لكي يعطيهم الله تعالى القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد.

قرار إلغاء حالة الطوارئ

وثمَّن أعضاء السينودس قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد. موجهين الشكر للجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، لتبقى مصرنا الحبيبة بلد الأمن والتنمية، وبلد الاعتدال الديني والفكري لتكون، كما كانت دائما، منارة لكل الشعوب.