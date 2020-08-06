سينودس الكاثوليك يهدد باللجوء للقضاء ضد محاولات إهانة الكنيسة

جدد السينودس الدائم للكنيسة القبطية الكاثوليكية في ختام اجتماعه بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، شكرهم لله على روابط المحبة الموجودة في العلاقات المسكونية بين الكنائس في مصر.

وأكد السينودس، في بيان له، أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر كنيسة رسولية، ترتكز في إيمانها على الكتاب المقدس والتقليد الكنسي، كما جددت تأكيدها على احترامها الكامل ومحبتها الصادقة والعاملة تجاه كل الكنائس.

وهددت الكنيسة الكاثوليكية في مصر أنها ستلجأ للتعامل بالطرق القانونية مع كل من تسول له نفسه إفساد هذه العلاقات المسكونية بين الكنائس، أو يحاول توجيه الإهانة لقيادات الكنيسة، أو يحاول ازدراء الإيمان الكاثوليكي بأي شكل من الأشكال أو تحت أي مسمى من المسميات.