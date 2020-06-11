سينودس الكاثوليك يقرر استمرار تعليق الصلوات الجماعية بالكنائس

قرر السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، استمرار قرار تعليق الصلوات الجماعية بالكنائس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدر السينودس في ختام اجتماعه برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، الذي بدار القديس إسطفانوس، بيان في ختام اجتماعاتهم التي بدأت الاثنين الماضي، نص على:

1- تبادل آباء السينودس الخبرات المختلفة التي مرت بها كل إيبارشية من بداية تفشي فيروس كورونا، وكل ما قامت به من إجراءات وقائية، وإجراءات علاجية لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة من تفشي هذا الفيروس.

وقام الآباء بدراسة الأوضاع في بعض الدول الأوروبية للاستفادة من خبراتها. وبعد دراسة الوضع في مصرنا الحبيبة والاطلاع على القرارات التي صدرت اليوم 11 يونيو 2020 من اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة السيد رئيس الوزراء، قرر آباء السينودس استمرار العمل في الكنيسة بما جاء في بيانها الرابع بتاريخ 10 مايو 2020.

2- يقدم آباء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية خالص الشكر لكل القمامصة والقساوسة والرهبان والراهبات وكل أبنائها، لتجاوبهم الكبير وتضحياتهم الكثيرة في الفترة السابقة، وإدراكهم ووعيهم بجسامة الخطر في الظروف الراهنة.

3- قرر السينودس الاستمرار في تعليق كل الاجتماعات الأسبوعية، الأنشطة والنوادي الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر. وسوف تقوم الكنيسة بتنظيم مؤتمرات روحية تعليمية في الفترة الصيفية على وسائل التواصل الاجتماعي.

4- قرر آباء السينودس تعيين الأنبا دانيال لطفي، مطران كرسي الإسماعيلية، رئيسا للجنة التعليم الخاصة بسينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، ويعاونه كأمين سر اللجنة الأب يوحنا بخيت أستاذ الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

5- تدارس الآباء مع اللجنة القانونية للسينودس آخر المستجدات فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الموحد، وهيئة الأوقاف الكاثوليكية، وكذلك الوضع الحالي لتقنين الكنائس.

6- يؤكد السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية على عدم مسئولية الكنيسة عن أي شائعات يتم إطلاقها باسمها على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي خارج الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

7- صلى آباء السينودس من أجل مصر وقيادتها السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المعاونين له، لكي يعطيهم الله تعالى القوة والقدرة على مواصلة جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمة الراهنة، وهذه الظروف الصعبة. كما يهيب آباء السينودس بكل أبناء الوطن اتباع كافة الإجراءات والتوصيات الصحية الصادرة من وزارة الصحة لوقاية الجميع من هذا الوباء.