تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة مهارات مصر الثالثة

كرمت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الطلاب الفائزين بمسابقة مهارات مصر الثالثة، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع مجمع خدمة الصناعة، وذلك تحت رعاية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء إيهاب أمين، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، والدكتورة عبير السعدي، مستشار الوزيرة لشئون المشروعات التنموية، واللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.

وقال اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشئون الفنية، إن هذا التكريم يأتي في إطار رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى رعاية الموهوبين والمبتكرين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم والاستفادة من قدراتهم الإبداعية في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى الدور الهام لمصلحة الكفاية الإنتاجية في تطوير المهارات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المهارات في تطوير المشروعات وتنمية الاقتصاد القومي.

دعم الصناعة في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل

وقدم «أمين» التهنئة للطلاب على ما تم تحقيقه من تفوق في المجالات التكنولوجية المختلفة وحثهم على المزيد من التقدم والنجاح، مشيراً إلى أن مصلحة الكفاية الإنتاجية بخبرتها الكبيرة في تدريب وتخريج عمالة فنية متخصصة له أثر كبير في دعم الصناعة في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل بالقطاع الصناعي.

من جانبه أوضح اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تعد إحدى الكيانات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المعنية بتوفير عمالة فنية مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن أنشطة المصلحة تتضمن نظام التلمذة الصناعية من خلال 44 مركز تدريب مهني و100 محطة تدريبية على مستوى الجمهورية، وذلك في عدد 58 مهنة يحصل خريجيها على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل والموازي لدبلوم الثانوي الصناعي.

دورات تدريبية قصيرة على المهن

ولفت إلى أن المصلحة تقدم أيضا الدورات التدريبية القصيرة على المهن التي يتم التدريب عليها داخل جميع مراكز التدريب المهني، مشيرا إلى أن المصلحة تقدم أيضا نظام تعليمي فوق المتوسط، يقبل طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، من خلال مركز التكنولوجيا المتميز، كما يقدم معهد تدريب الكوادر بالمصلحة برامج تدريب المدربين، كما يقوم بنظام التدريب التحويلي وقياس مستوى المهارات.

وأشار «أبو مندور»، أن طلبة مراكز التدريب ومحطات التدريب يشاركون بالمسابقات المختلفة سواء المحلية أو الدولية، التي تتضمن مسابقة نواة ومسابقة شباب مصر للمهارات والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث حصلت فيها محطة التدريب أكاديمية مصر الدولية Net skill التابعة للمصلحة، على المراكز الأولى فيها في تخصص إنترنت الأشياء وتصميم الجرافيكس.

دعوة الشركات الصناعية للتعاون المثمر والبناء مع المصلحة

ووجه رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، الدعوة لكافة الشركات الصناعية ورجال الصناعة، للتعاون المثمر والبناء مع المصلحة سواء باختيار الخريجين للعمل أو لتدريب الكوادر الفنية لديهم، وكذا تقديم أي مقترحات تساهم في إيجاد عمالة مدربة طبقا للمهارات المطلوبة لسوق العمل، لافتا إلى أن المصلحة تتميز بالمرونة في التدريب وإعداد المناهج التدريبية التي تناسب التحديث المستمر للصناعة المصرية.

وقد تم تكريم 7 طلاب بدرع مصلحة الكفاية الإنتاجية، منهم 5 طلاب في مجال إنترنت الأشياء، وهم زياد عصام ومحمود البيومي ومازن محمود وعمر جمال ومحمد أسامة، بالإضافة إلى عمر عصام في مجال تصميم الجرافكس، وعلاء الدين وليد في مجال الإنسان الآلي.

شهادات تقدير للمشاركين في مسابقة نواة العام

كما تم منح 6 شهادات تقدير في مسابقة نواة لعام 2019-2020، حيث حصل 4 طلاب على شهادات التقدير، وهم أحمد نبيل وزياد حمدي وماريو مغير وعمار ياسر، ومنح شهادة تقدير للطالب حسين عبدالعظيم في تمثيل مصر في مسابقة مهارات الحزام والطريق بالصين، ومنح شهادة تقدير للطالب مصطفى عبدالرحمن في مسابقة المهارات العالمية بروسيا.