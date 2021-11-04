وزيرة التجارة تفتتح المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك، باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية بالاقتصاد القومي، والتي توفر الآلاف من فرص العمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيراميك، خاصة في ظل توافر كافة المقومات الصناعية والتي تشمل مصادر الطاقة والمواد الخام والعمالة المؤهلة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لفعاليات المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية «سيراميكا ماركت»، والذي يقام خلال الفترة من 4 -7 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات، تحت رعاية وزارتىيالصناعة والتموين، والذي يعد أكبر معرض للبيع المباشر للسيراميك والبورسلين المحلي والمستورد، ويضم أكبر تجمع للتجار والمستوردين.

تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصناعة

وقالت الوزيرة إن معرض سيراميكا ماركت يعد أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، حيث يقام مرتين سنويا منذ عام 2016، ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة في الصناعة وخاصة مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والمطابخ، وتنشيط حركة المبيعات والاستفادة من التخفيضات الحقيقية التي يقدمها العارضون بالمعرض، ودعم حركة التجارة وخاصة لمصانع السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، إلى جانب فتح آفاق أسواق أفريقية من خلال السفراء الذين يحرصون على زيارة المعرض سنويا، وتسليط الضوء على مدى تقدم الصناعة المصرية في هذا المجال.

وأوضحت «جامع» أن المعرض في دورته الحالية يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع ويشارك به نحو 35 شركة من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية.

وأشارت إلى أن قطاع صناعة السيراميك يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى أن نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، مشيرة إلى أن صادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية بلغت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نحو 92 مليون دولار، كما بلغت صادرات الأدوات الصحية 122 مليون دولار.

صناعات جديدة في قائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية

وأضافت أن قطاع مواد البناء من القطاعات الرئيسية في هيكل الصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات، لافتة إلى أن صادرات مواد البناء بلغت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 نحو 4 مليارات و683 مليون دولار.

ولفتت «جامع» إلى أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تضمن، ولأول مرة، إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، من بينها برنامج لمساندة صادرات السيراميك، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام ويسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.