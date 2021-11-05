زياد برجي لـ«الوطن»: أحضر لـ«ميني ألبوم» مصري يتضمن 5 أغنيات

قال الفنان اللبناني زياد برجي، إنه يعمل على تحضير عدد من الأعمال الفنية في مصر، بالتزامن مع وجوده بها لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30، مؤكدا على وجود مفاجآت كبيرة للجمهور المصري.

زياد برجي يحضر لألبوم مصري

وكشف زياد برجي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سعيد للغاية بزيارة مصر، لأنه يحب الجمهور المصري، ويريد خلال الفترة القادمة التركيز معه والوصول إليه بشكل كبير، موضحا أنه يحضر «ميني ألبوم» يتضمن 5 أغنيات، ويتعاون فيهم من الشاعر هاني عبدالكريم.

كما أوضح «زياد» أنه سيتم الانتهاء من كافة تفاصيل الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون جاهزا للجمهور، ويتمنى أن ينال إعجابه لأن الجمهور المصري لا يعجبه إلا الأغاني المميزة.

زياد برجي في مهرجان الموسيقي العربية

وكان الفنان زياد برجي قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا في مهرجان الموسيقى العربية، بمشاركة الديفا سميرة سعيد، وتفاعل معه الجمهور ومع مجموعة الأغاني التي قدمها، وكان منها «شو حلو» و«الله ورجعت تدق»، وكذلك عدد من الأغنيات الخاصة بالمطربة اللبنانية فيروز، وأيضا أغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومنها «حاول تفتكرني»، وغيرها من الأغاني.

وطرح «برجي» خلال الفترة الماضية، عدة أغنيات من بينها، أغنية بعنوان «أنا وياك»، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية: «حبيبي أنا على طول بفكر فيك.. وبتحكيني وبحكيك.. منك ما بزعل أنا ولا بقبل حدا غيري يحبك يا حياتي.. أنا جايي الليلة راضيك.. وحدك ما رح خليك.. حدك رح اغفى بحضني.. ادفى ودفيني بقلبك أنا وياك.. أنا وياك على الحلوة وعلى المرة.. وإذا مني زعلت مرة ما فيي عيش.. أنا وياك أنا وياك إذا زعلنا وإذا فرحنا إذا تعبنا واذا ارتحنا.. سوا منعيش يا حبيبي.. أنا صدق ما بعرف كيف قلبي لِكان ضعيف.. من أول ضحكة قلي احكي.. وأنا قلت بحبك يا حياتي.. أنا بتعرف شو رح بصير .. رح حبك بعد كتير.. لو تزعل مني وتبعد عني.. ما ببعد عنك».