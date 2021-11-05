محمود حميدة وعلا رامى ولبنى ونس أول الحضور فى انتخابات النقابة
كتب:
بسمة شطا
12:26 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
محمود حميدة
حرص الفنان محمود حميدة على أن يكون من أوائل الفنانين المشاركين فى الإدلاء بصوتهم فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية التى انطلقت صباح اليوم فى مقر النقابة بالبحر الأعظم وسط حضور عدد من الفنانين.
انتخابات نقابة المهن التمثيلية
وبجانب الفنان محمود حميدة حضر عدد من الفنانين منذ اللحظات الأولى من انطلاق التصويت ومنهم علا رامى ولبنى ونس وأشرف طلبة وغيرهم وسيتوافد عدد من الفنانين على مدار اليوم.
كما تواجد أيضا منذ اللحظات الأولى المرشحين على المقاعد ويبلغ عددهم 15 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد ومنهم منير مكرم وعزوز عادل وأيمن عزب.
وكان قد أعلن دكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن القائمة التى اختارها للتصويت لهم وهم مراد مكرم وعزوز عادل ووائل عبد الله.