محمود حميدة وعلا رامى ولبنى ونس أول الحضور فى انتخابات النقابة

حرص الفنان محمود حميدة على أن يكون من أوائل الفنانين المشاركين فى الإدلاء بصوتهم فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية التى انطلقت صباح اليوم فى مقر النقابة بالبحر الأعظم وسط حضور عدد من الفنانين.

انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وبجانب الفنان محمود حميدة حضر عدد من الفنانين منذ اللحظات الأولى من انطلاق التصويت ومنهم علا رامى ولبنى ونس وأشرف طلبة وغيرهم وسيتوافد عدد من الفنانين على مدار اليوم.

كما تواجد أيضا منذ اللحظات الأولى المرشحين على المقاعد ويبلغ عددهم 15 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد ومنهم منير مكرم وعزوز عادل وأيمن عزب.

وكان قد أعلن دكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن القائمة التى اختارها للتصويت لهم وهم مراد مكرم وعزوز عادل ووائل عبد الله.