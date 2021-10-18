دينا زوجة محمود حميدة في «نقل عام»: دوري مختلف

تعاقدت الفنانة دينا علي المشاركة في بطولة مسلسل بعنوان «نقل عام» للمخرج عادل أديب، والمقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر الجاري، وأوضحت أنها ستبدأ تصوير دورها مطلع الشهر المقبل، لافتة إلي أنها لا تعلم بعد موعد العرض، وفقا لكلامها.

دينا تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل «نقل عام»

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن أحداث مسلسلها تدور في إطار اجتماعي، إذ تجسد دور زوجة الفنان محمود حميدة، بحسب الأحداث، مضيفة: «السيناريو مكتوب بحرفية شديدة، ويتضمن قصص اجتماعية تهم كل مواطن، وعن نفسي تحمست له ولطبيعة دوري لاختلافه عن سابق أدواري».

وأبدت الفنانة دينا سعادة بالغة إزاء تعاونها مع شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز بعد نجاحها معهم في 3 مسلسلات، وهم «الطوفان»، «الأب الروحي»، و«رحيم»، حيث أنها تعتز بمشاركتها في هذه الأعمال التليفزيونية، بحسب قولها.

دينا تشارك في مسلسل «حي السيدة زينب»

وتشارك الفنانة دينا في بطولة مسلسل «حي السيدة زينب»، الذي انطلق عرضه عبر قناة «المحور» الفضائية، ويتناول المسلسل أحداث اجتماعية في أجواء من الدراما الشعبية، ويشاركها في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم سوسن بدر، محمود عبد المغني، أحمد وفيق بالإضافة إلى ريهام سعيد، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وكشفت الفنانة المصرية أن الحلقات المقبلة من المسلسل ستشهد تصاعدا في الأحداث، وكشف خطوط درامية جديدة عن كل الشخصيات، مؤكدا عن سعادتها بالمشاركة في العمل الدرامي متمنية أن ينال إعجاب الجمهور المصري والعربي.

ويذاع مسسلسل «حي السيدة زينب» من السبت إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء، ويعاد مرتين الأولى في الواحدة صباحا، والثانية في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.