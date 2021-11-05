التيجراي و8 مجموعات أخرى يشكلون تحالفا لرحيل رئيس وزراء إثيوبيا سريعا

قال منظمون لإقامة جبهة جديدة في إثيوبيا إن قوات تيجراي الإثيوبية تنضم إلى جماعات معارضة أخرى في تحالف ضد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للسعي إلى فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة. ويشمل التوقيع على إنشاء التحالف الجديد، والذي جرى في واشنطن، اليوم الجمعة، قوات تيجراي، التي تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة، إضافة إلى جيش تحرير أورومو، الذي يقاتل الآن إلى جانب قوات تيجراي، وسبع مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد.

يتشكل التحالف في الوقت الذي يجتمع فيه المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان، مع كبار المسؤولين الحكوميين في العاصمة الإثيوبية وسط دعوات لوقف إطلاق النار الفوري في إثيوبيا وإجراء محادثات لإنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف منذ نوفمبر 2020. وقالت الولايات المتحدة إن فيلتمان التقى مع نائب رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والمالية أمس.

أهداف التحالف الجديد ضد آبي لأحمد

يسعى التحالف الجديد المسمى «الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية» إلى «إقامة ترتيب انتقالي في إثيوبيا» حتى يتمكّن رئيس الوزراء من الرحيل في أسرع وقت ممكن، حسبما قال يوهانيس أبرهة، أحد المنظمين، وهو من مجموعة تيجراي، لـ«أسوشيتدبرس» في وقت متأخر من يوم أمس.

وتابع أبرهة أن «الخطوة التالية، بالطبع، ستكون بدء الاجتماع والتواصل مع الدول والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الدولية في إثيوبيا وخارجها»، وأضاف أن التحالف الجديد سياسي وعسكري، مشيرا إلى أن التحالف لم يكن له أي اتصال مع حكومة إثيوبيا.

أكد المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، أودا طربي، الأنباء عن التحالف الجديد. وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني إجبار أبي على الرحيل، أجاب بأن ذلك يعتمد على حكومة إثيوبيا والأحداث خلال الأسابيع المقبلة. وقال: «بالطبع نحن نفضل ما إذا كان هناك انتقال سلمي ومنظم مع إزاحة أبي».

قال طربي إن «الهدف هو أن تكون (الفترة الانتقالية) شاملة قدر الإمكان. نحن نعلم أن هذا الانتقال يتطلب جميع الشركاء». ولكن بالنسبة لأعضاء حزب الازدهار الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، «يجب أن تكون هناك معالجة. سيتعين على العديد من الأعضاء الخضوع للتحقيق، وربما تتم مقاضاتهم على جرائم تتعلق بالحرب».

المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي تبقي الاتهامات وجيش تحرير أورومو يرد

تطرقت المتحدثة باسم رئيس الوزراء، بيلين سيوم، للتحالف الجديد مساء الخميس عندما غردت على موقع تويتر قائلة إن «أي أشخاص يعيشون في الخارج ورفضوا العمليات الديمقراطية التي شرعت فيها إثيوبيا لا يمكن أن يكونوا داعمين للتحول الديمقراطي». وقالت المتحدثة إنه ليس لديها تعليقات اخرى يوم الجمعة، وليس لديها معلومات عما إذا كان رئيس الوزراء سيجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص.

أشار المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، ردا على تغريدتها، إلى أن بعض الأشخاص الذين عادوا إلى إثيوبيا وضعوا لاحقا في السجن أو رهن الإقامة الجبرية. وقال: «ضاع الكثير من النوايا الحسنة خلال السنوات الثلاث الماضية».

الجماعات الموقعة على التحالف ضد آبي أحمد

من بين الجماعات الأخرى الموقعة اتفاق التحالف اليوم الجمعة، في واشنطن، جبهة وحدة عفار الثورية الديمقراطية، وحركة آغاو الديمقراطية، وحركة تحرير شعب بني شنقول، وجيش تحرير شعب غامبيلا، وحركة العدالة والحق للشعب الكيماني العالمي/ حزب كيمانت الديمقراطي، وجبهة سيداما للتحرير الوطنية، ومقاومة الدولة الصومالية، وفقا لما أورده المنظمون.