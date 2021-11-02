إثيوبيا تعلن الطوارئ بعد تهديد جبهة «تيجراي» بالزحف نحو العاصمة

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم، حالة الطوارئ، بعدما قالت قوات جبهة تحرير تيجراي، إنها حققت مكاسب على الأرض جنوبا، مطلع هذا الأسبوع، وهددت بالزحف إلى العاصمة، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

آبي أحمد يدعو المواطنين لحمل السلاح

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من حث رئيس الوزراء آبي أحمد، المواطنين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وطلبت السلطات في أديس أبابا من السكان تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات، في إطار التحسب لتقدم قوات تيجراي.

احتدام المعارك بالقرب من العاصمة

وتحدث سكان في كومبولشا بشمال إثيوبيا، عن احتدام المعارك في محيط المدينة الاستراتيجية بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، التي أعلنت الأحد السيطرة عليها غداة إعلانها انتزاع مدينة ديسي من سيطرة الحكومة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وتُعد هاتان المدينتان المجاورتان لأمهرة بجنوب إقليم تيجراي، استراتيجيتين وتقعان على بعد حوالى 400 كيلومتر شمال العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واشنطن تلغي تفضيلات تجارية لإثيوبيا

وجاء إعلان السلطات الإثيوبية لحالة الطوارئ، اليوم، بالتزامن مع إلغاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا، جراء الحملة العسكرية في البلاد، وانتهاكات حقوق الإنسان في حملتها العسكرية في منطقة تيجراي.

وبدأ الصراع بين قوات الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، في الثالث من نوفمبر 2020، عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في إقليم تيجراي الشمالي، وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء، آبي أحمد، مزيدا من القوات إلى المنطقة.