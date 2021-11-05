واشنطن: الصراع في إثيوبيا يجب أن يتوقف

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الصراع في إثيوبيا يجب أن يتوقف، مضيفا إنه يجب أن تبدأ في البلاد محادثات سلام دون شروط مسبقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وطالب بلينكن، جميع الأطراف بإلقاء أسلحتها وفتح الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بلينكن: يجب على جميع الأطراف في إثيوبيا السماح بوصول المساعدات الإنسانية

وأضاف بلينكن، أنه يجب على جميع الأطراف في إثيوبيا، السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وكانت «جبهة تحرير شعب تيجراي»، سيطرت في وقفت سابق، على مدينتي ديسي وكومبولتشا في إقليم أمهرة الواقع على بعد حوالي 400 كيلو متر عن العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا».

وكانت سلطات «أديس أبابا»، دعت السكان للاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقيمون فيها، بعد إشارات من «الجبهة الشعبية»، إلى أنها قد تزحف صوب المدينة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، حذر في وقت سابق، «جبهة تحرير تيجراي»، من التقدم نحو العاصمة «أديس أبابا» أو محاصرتها، وحضها على إجراء محادثات بدلا من ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن الحشد القائم من السلطات الإثيوبية سيجر البلاد إلى حرب أهلية، وكشف المسؤول الأوروبي، عن قلق الاتحاد من اعلان حالة الطوارئ.

وكان النزاع في الإقليم الإثيوبي، اندلع في نوفمبر الماضي مع إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قوات فدرالية إلى تيجراي لإسقاط الحزب الحاكم للإقليم «جبهة تحرير شعب تيجراي»، فيما توسع النزاع إلى منطقتي أمهرا وعفر المجاورتين لـ إقليم تيجراي.

وأودى الصراع بين «أديس أبابا» و«الجبهة الشعبية» بحياة آلاف المدنيين وتسبب في نزوح 2.5 مليون شخص، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.