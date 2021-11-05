اعترافات المتهم بتصوير الفتيات داخل بروفة محل ملابس: مقدرتش أحوش نفسي

«صاحب محل ملابس بالهرم».. سلك طريق لم يعرف آخره، سوى إشباع نظره بتصوير زبائنه الذين وثقوا في معاملته، بعدما أحدث ثقبًا في قطعة خشبية موجود على يسار باب غرفة مقياس الملابس داخل محله الكائن الكائن في شارع فاطمة رشدي بدائرة قسم شرطة العمرانية، حتى يتمكن من تصويرهن بهاتفه المحمول داخل تلك الغرف، حتى لا يراه أحد، حتى تمكنت إحدى الضحايا من اكتشاف أمره عن طريق الصدفة، و أبلغت الشرطة وقامت بالقبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، وتم إحالته أمس الخميس إلى المحاكمة الجنائية.

اعترافات المتهم: أنا غلطان

«خالد.م» يبلغ من العمر 31 سنة، بكالوريوس سياحة وفنادق، المتهم بتصوير الفتيات من داخل محل الملابس الخاص به، اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليًا أمام جهات التحقيق، وحصلت «الوطن» على نسخة ضوئية منها، عندما سألته جهات التحقيق عن تصوير الفتيات داخل غرفة بروفة تغيير الملابس داخل محله، وقال: «أيوه حصل وأنا غلطان وندمان على اللي أنا عملته، مقدرتش أحوش نفسي».

تعود تفاصيل الواقعة التي جاءت بمحضر التحقيق أنه في يوم 17 أكتوبر الماضي، بورود مذكرة للأجهزة الأمنية من غرفة عمليات النجدة، تفيد بضرر كل من «مريم.م» ، و«دميانة .ف»، و«جانا.م»، و«سهير .ك»، من المدعو «خالد.م»، لقيامه بعمل ثقب بحائط خشبي بالغرفة المتواجدة بالمحل واختلاس النظر أثناء قيامهن بتغيير ملابسهن بالمحل الخاص به بشارع فاطمة رشدي.

ضبط 900 صورة للضحايا

تحريات ضباط الأمن ذكرت، أن المتهم صاحب محل ملابس الهرم، اعتاد تصوير الفتيات عاريات عن طريق الكاميرا السرية الموضوعة على ثقب أحدثه الجاني بشكل عمودي في حائط البروفات، ليتمكن من رؤية الفتيات، وتم ضبط نحو 900 صورة على جهاز اللاب توب الخاص به.