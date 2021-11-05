القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى اللواء عبدالمنعم سعيد

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، اللواء أركان حرب عبد المنعم سعيد، الذي تولى العديد من الوظائف القيادية، إذ عُين قائد للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق ومحافظًا لجنوب سيناء والبحر الأحمر، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، لأسرة الراحل ولضباط القوات المسلحة ولجنودها، بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.