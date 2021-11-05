«بيج رامي» يعود إلى الغردقة عقب 24 ساعة من مغادرتها.. صور

عاد البطل المصرى العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy»، الحاصل على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، إلى مدينة الغردقة وذلك بعد غادرها لمدة 24 ساعة قادما من محافظة كفر الشيخ عقب تكريمه على هامش احتفالات العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.

بيج رامي يعود إلى الغردقة

وأكد أشرف جاكوب صاحب الجيم الذي يتدرب فيه البطل العالمي بالغردقة أن بيج رامي وصل إلى مدينة الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وذلك لاستكمال البرنامج التدريبي و السياحي.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن البطل العالمي بيج رامي يقيم بأحد الفنادق السياحية الشهيرة في الغردقة ويتدرب مرتين يوميا مرة بالفندق والأخرى في الجيم بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة وذلك في أوقات مخصصة للبطل العالمي حيث يتم توفير الهدوء وجو من الخصوصية تحت حراسة خاصة من حراسة خاصة ببيج رامي، لافتا إلى أن المدرب الأجنبي للبطل العالمي أشاد بإمكانيات الجيم.

برنامج تدريبي وترفيهي لبيج رامي

وأوضح مصطفى الدولي، مدير الجيم الذي يتدرب فيه البطل العالمي، بأن بيج رامي غادر الغردقة لمدة 24 ساعة فقط لحضور تكريم في محافظة كفر الشيخ على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي قبل أن يعود إلى مدينة الغردقة لاستكمال زيارته وبرنامج الزيارة يشمل رحلة بحرية على متن لانش سياحي خاص إلى إحدى الجزر البحرية برفقة مدير أعماله ومدربه الأجنبي وسط حراسة خاصة ومن المقرر أن يؤدي تدريبات مسائية بالجيم في خصوصية تامة.