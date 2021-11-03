تشميع فندق واقعة التسمم في الغردقة بالشمع الأحمر «صور»

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لتشميع الفندق الذي شهد واقعة التسمم الغذائي لعدد من النزلاء الأجانب في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في الوقت الذي بدأت فيه نيابة الغردقة مباشرة التحقيق في الواقعة، وأمرت باستدعاء 3 مَسؤولين بالفندق، والاستماع إلى أقوالهم، قبل أن تقرر حجز2 منهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

شرطة السياحة تغلق أبواب الفندق وتشميعه بالشمع الأحمر

ونفذت قوة من ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، قرار تشميع جميع أبواب الفندق، الذي شهد الواقعة، بالشمع الأحمر، عقب انتظار خروج آخر نزيل من الفندق، وإخلاء الفندق من جميع العاملين، فيما تتواصل تحقيقات النيابة العامة لكشف ملابسات وأسباب الواقعة.

حبس الشيف العمومي ومدير المطعم وإخلاء سبيل آخر

وقررت نيابة الغردقة تجديد حبس الشيف العمومي ومدير المطعم، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل مدير الجودة بكفالة 10 آلاف جنيه، كما أمرت باستدعاء آخرين لسماع أقوالهم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لمواصلة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

تعود الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة البحر الأحمر بلاغاً بإصابة عدد من النزلاء الأجانب بتسمم غذائي، أثناء إقامتهم بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتماثل جميع السائحين المصابين بالتسمم الغذائي للشفاء، وتم خروجهم من المستشفى الذي كانوا محتجزين فيه للعلاج، كما تم نقلهم إلى أحد الفنادق البديلة.