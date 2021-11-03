طقس الغردقة يرفع إشغالات الفنادق واستمرار فعاليات مهرجان السباحة

شهد طقس الغردقة، استقرارا ملحوظا في ظل درجة حرارة تراوحت بين 26 و35 درجة مئوية، اليوم، ونشاط في حركة الرحلات السياحية إلى جزر الغردقة وسط استمتاع السائحين الأجانب بالطقس تزامناً مع ارتفاع معدل الإشغالات في الفنادق والمنتجعات السياحية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لأول مرة منذ جائحة كورونا.

الطقس ينعش الرحلات السياحية

وساهمت حالة الطقس في انتعاش رحلات «السيتي تورز»، لزيارة المعالم السياحية بالغردقة وتشمل المتحف والأسواق والبازارات ومسجد الميناء الكبير وكنيسة الأنبا شنودة وكورنيش فلفلة لمشاهدة بانوراما الغردقة والتقاط الصور التذكارية.

انتعاشة سياحية بفنادق الغردقة

وشهدت فنادق الغردقة انتعاشة سياحية مع بدء موسم السياحة الشتوي وهروب السائحين من الجو البارد في أوروبا إلى الأجواء الدافئة في الغردقة حيث الشمس الساطعة ومياه البحر الدافئة حيث ساعد الطقس في ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق من مختلف الجنسيات الأجنبية من «سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وروسيا وصربيا ومولدفا ومقدونيا».

الغردقة تستضيف فعاليات مهرجان السباحة

وتستضيف الغردقة فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة لمسافة 5 كيوا متر بمشاركة حوالي 500 سباح من مصر وأمريكا وكندا وأيرلندا، وذلك بهدف تنشيط السياحة الرياضية وخاصة لذوي الهمم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة.

كما تستضيف الغردقة فعاليات اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية والمنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2021 ، بحضور حرم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى «بريجت توديرا»، و حرم رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ونخبة كبيرة من المستثمرات والمستثمرين وسيدات ورجال الأعمال من مصر والدول العربية والأفريقية والمملكة العربية السعودية و الكويت، والعراق، والمملكة الأردنية الهاشمية.

َ