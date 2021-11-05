اكتمال النصاب القانوني وبدء انتخابات نقابة المهن التمثيلية

توافد الفنانين للمشاركة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة حاليًا بنادي النقابة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وحرص على الحضور في المقدمة كل من محمود حميدة، لبنى ونس، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، محمد أبو داوود، إيهاب فهمي، عمر السعيد، علا رامي، منة بدر تيسير، ندى عادل، أيمن عزب، عبدالله مشرف وغيرهم من الفنانين.

انتخابات نقابة المهن التمثيلية

واكتمل منذ قليل النصاب القانوني وبدأت عملية التصويت، وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن» أنَّ «العملية الانتخابية تسير على أكمل وجه، مبينًا أنَّ هناك عدد من الفنانين حرصوا على التواجد في الساعات الأولى من الصباح وكل الفنانين على وصول في الساعات المقبلة».

ومن المقرر، أنَّ تنتهي العملية الانتخابية الخامسة مساءَ، ومرشح للانتخابات عدد ١٥ عضو يتم اختيار منهم ٦ أعضاء ومن ضمن المرشحين منير مكرم، أيمن عزب، أحمد سلامة، هشام عطوة.

محمود حميدة أول الحاضرين

وكان من أوائل الحضور للإدلاء بصوته الفنان محمود حميدة، وحرص على الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية .

يذكر أنَّ أشرف زكي نقيب الممثلين، أعلن عن القائمة التي سيمنحها صوته، وهم: عزوز عادل ومنير مكرم ووائل عبدالله، قائلًا «إنهم يستحقون الثقة وذلك في مؤتمر صحفي تمّ انعقاده قبل منذ فترة».