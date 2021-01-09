أشرف زكى: لن أحيل أزمة رحاب الجمل إلى النيابة ولكن "الشطب" فى يدى

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إنه سيتم إيقاف أى شخص سيكتب شكوى على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن الإساءة لمصر وليس لأسماء الفنانين، وهو ما حدث مع الفنانة رحاب الجمل التى كتبت شكوى على صفحتها على فيسبوك.

وأضاف زكى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، ليس لدى "فيسبوك"، فأحد أصدقائى أرسل لى ما كتبته، وقلت لها: "فى نقابة.. واللى عندك قوليه فيها.. والنقابة تجيبلك حقك فى 5 دقائق".

وأضاف ونحن أمام حل وهو التحقيق، أو حله بالتراضى، لأن الأمر أساء للفنانين، أكثر مما يتعرضون للإساءة، فهذا سلوك "يخيف الناس"، فالفيلم الذى حدثت به الواقعة، كان من المفترض أن تكون أخباره على صفحات الفن، وليس الحوادث.

وتابع أشرف زكى، إن الحادثة لم تكن فى مكان تصوير، ولكن بأحد الفنادق، وهناك ميثاق شرف ولائحة، ومنذ سنوات طويلة نسمع عن أشياء وخلافات، ولكن ليس بهذا الشكل، فزملاء من الدول العربية يتواصلوا معنا، فهذه سمعة بلد "النقابة تقدر تخلى الوظيفة تختلف وأنا ممكن أشطب المخطئ.. وأدعو الاثنين لمقابلتى والأمر يزداد كل ساعة".

وكان أصدر الفنان باسم سمرة، بيانا، قبل قليل، عقب المنشور الذي نشرته الفنانة رحاب الجمل صباح اليوم، تتهمه فيه بالتطاول على زملائه الفنانين وعليها، أثناء بروفات فيلم «ديك العياط».

وقال باسم في بيانه، «فوجئت اليوم بإحدى الفنانات تنشر قصة عارية تماما عن الصحة وتختلق وقائع غير حقيقية، واحتراما لنقابة المهن التمثيلية التي أتشرف بالانتماء إليها، التي تعتبر البيت الكبير لكل فناني مصر، فقد تقدمت بشكوى إلى السيد نقيب المهن التمثيلية، وآليت على نفسي عدم الرد على ما نشر حتى تنتهي النقابة من التحقيق الذي ستجريه مع احتفاظي الكامل بالرد القانوني على كل من شهر بي وبسمعتي، والله ولي التوفيق».