غرامة 200 جنيه لكل فنان يتخلف عن الإدلاء بصوته بانتخابات «الممثلين»

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرارًا بفرض غرامة قيمتها 200 جنيه لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة في مقر النقابة بالبحر الأعظم وسط حضور عدد من الفنانين.

فرض غرامة على انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وقال الفنان أشرف طلبة سكرتير نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، إنَّه القرار أصدره نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لتغريم كل فنان يتغيب عن انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة اليوم حتى الساعة الخامسة مساءً.

وكان قد حضر عدد كبير من الفنانين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات ومن بينهم محمود حميدة ولبلبة وأحمد حلاوة ولبنى ونس وعلا رامي.

كما تواجد أيضًا منذ اللحظات الأولى المرشحين على المقاعد ويبلغ عددهم 15 مرشحًا يتنافسون على 6 مقاعد ومنهم منير مكرم وعزوز عادل وأيمن عزب.

وكان قد أعلن دكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن القائمة التى اختارها للتصويت لهم وهي: مراد مكرم وعزوز عادل ووائل عبدالله.