نفاد تذاكر عاصي الحلاني بالأوبرا في مهرجان الموسيقى العربية

كشف موقع بيع تذاكر حفلات موقع مهرجان الموسيقى العربية عن نفاد تذاكر حفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والمقرر أن يُقام اليوم مساءا بدار الأوبرا المصرية، ويقدم عاصي الحلاني العديد من المفاجآت خلال الحفل، منها أغنيات جديدة خاصة بألبومه الجديد ومنها اغنيته الجديد «قمر آه يا عيني عليها».

عاصي الحلاني يقدم أغنيات البومه الجديد فى الحفل

واُفتتح مهرجان الموسيقى العربية، من 4 أيام، وقدم حفلات عديدة للعدد من النجوم ابرزهم سميرة سعيد وعبادي الجوهر ومدحت صالح.

فى السابعة مساءً على المسرح الخارجي، يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين، مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

عاصي الحلاني يشدو ثاني مرة خلال فعاليات المهرجان

ويشهد مسرح الجمهورية في الثامنة مساءً، حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، وبمشاركة الفنان أحمد سعد، والمنشدين أحمد العمري، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير، يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التى وضعها كبار الملحنين.

تستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير حيث تعقد فى العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف (العراق) مقررا، وكل من الدكتورة هبة ترجمان (سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان (فلسطين)، والدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق).

وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي (تونس) مقرراً، وكل من الدكتور هياف ياسين (لبنان)، الدكتور عمر بشير (تونس)، الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور صابر عبدالستار (مصر).

كما تختتم في الرابعة عصرا على المسرح الصغير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء.