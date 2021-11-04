نهى حافظ تشدو بأغنيات تراثية في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

انتهت فنانة دار الأوبرا المصرية، نهى حافظ، على مسرح النافورة، من إحياء فقرتها الغنائية، ضمن فعاليات الليلة الرابعة، ضمن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

نهى حافظ، صعدت للمسرح على نغمات أغنية «قلبي معاك»، التي لاقت ترحابا من جمهور الأوبرا، وقدمت عددا من الأغنيات التراثية، منها «غاب القمر والدنيا غنوة، قلبي معاك».

مدحت صالح يصعد لمسرح دار النافورة بعد قليل

ومن المقرر أن تُستكمل فقرات الحفل بفقرة موسيقية مع الموسيقار عمرو سليم، ثم يعقبها الحفل والفقرة الرئيسية بحفل الفنان مدحت صالح الذي سيقدم ما يقرب من 10 أغنيات منها أغنيات قديمة تراثية.

القنوات الناقلة لحفل مدحت صالح بمهرجان الموسيقى العربية

وتستعد قناة «سي بي سي»، لنقل حفل الفنان مدحت صالح، في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، فيما يُعاد عبر قناة «الحياة دراما»، في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ويُعرض مرة ثانية في تمام الثانية عشر والنصف بعد منتصف ليل الجمعة.

شروط حضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الثلاثين

وكانت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثلاثين، برئاسة الفنانة جيهان مرسي، قد كشفت عن شروط حضور حفلات المهرجان، حيث جاءت كالتالي:

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزى اللائق بالمكان وممنوع ارتداء الشورت.

- ممنوع التصوير.