تفاصيل اليوم الخامس من مهرجان الموسيقى العربية.. حفلات للحلاني وسعد

تستمر فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقام مساء الجمعة 5 نوفمبر، أربع حفلات بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بعد 4 أيام من انطلاق فعاليات المهرجان بظهور ريهام عبدالحكيم وسميرة سعيد وعبادي الجوهر ومدحت صالح وعدد من المواهب الشابة المصرية.

ترصد «الوطن» أبرز حفلات اليوم

- فى الثامنة مساء على مسرح النافورة، يغني النجم اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو أحمد عامر، نخبة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصل للمطربة مروة ناجي، التى تشدو بباقة من الأغاني الشهيرة، وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فرات قدوري، تضم كوكبة من ألحان التراث، بالإضافة الى عدد من مؤلفاته الخاصة.

- فى السابعة مساء على المسرح الخارجي، يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين، مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

- يشهد مسرح الجمهورية في الثامنة مساء، حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، وبمشاركة الفنان أحمد سعد، والمنشدين أحمد العمري، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير، يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التى وضعها كبار الملحنين .

- تستضيف مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني الكبير مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، يسبقه فاصل للمطربين همام إبراهيم ورحاب مطاوع.

- تستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير حيث تعقد فى العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف (العراق) مقررا، وكل من الدكتورة هبة ترجمان (سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان (فلسطين)، والدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق).

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي (تونس) مقرراً، وكل من الدكتور هياف ياسين (لبنان)، الدكتور عمر بشير (تونس)، الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور صابر عبدالستار (مصر).

كما تختتم فى الرابعة عصرا على المسرح الصغير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء.