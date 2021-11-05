انتعاش سوق الأسماك في الغردقة..«أونكل ناجل» أغلاها والبلطي أرخصها

شهد سوق السمك بمدينة الغردقة انتعاشة هائلة تزامنًا مع استمرار فتح الصيد وتزايد معدلات حركة السياحة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بعض أنواع الأسماك، وأعلن بعض البائعين عن عروض لبيع الأسماك الشعبية والمعروف تدولها مثل «البلطي والحريد والسجان والكشر وأبو شرارة».

100 نوع من الأسماك بالبحر الأحمر

وقال فؤاد صالح، أحد أصحاب المحلات بسوق السمك بحلقة بالغردقة أن أسماك البحر الأحمر تشهد إقبالا كبيرا وذلك لتنوعها والتي تصل إلى 100 نوع من الأسماك وبعضها نادر مثل «الهامور»، وتوجد أشرس سمكة مثل «حنش البحر»، وأكبر سمكة تونة وسمكة الوقار النادرة والباراكودا والتي تلقى إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب المقيمين في الغردقة أو التابعين للرحلات السياحية التي تتجول في سوق السمك.

«الناجل» أغلى الأسماك و البلطي أرخصها

وأوضح «فؤاد»، في حديثه لـ«الوطن»، أن أغلى أنواع الأسماك هو الناجل ويطلق عليه «أونكل ناجل»، وسعره 150جنيها للكيلو وأرخص نوع البلطي هو البلطي بـ 25 جنيها للكيلو والحريد وسعره 35 جنيها للكيلو مؤكدا أن الأسماك تأتي بكميات كبيرة من الصيادين في الصباح الباكر والرزق كبير الحمد لله وفي نهاية اليوم كل الأسماك يتم بيعها.

وأضاف محمد أبو السعيد، صاحب أحد محلات الأسماك بالغردقة أن أسماك البحر الأحمر تلقى قبولاً واسعا من داخل وخارج مصر خاصة الدول العربية حيث يتم تصدير كميات كبيرة إلى الدول العربية، مشيرا إلى أن أسماك الغردقة عاصمة البحر الأحمر لها أسماء مميزة مثل سمك الناجل أغلى الأسعار وسمكة الشريفة معروفة باسم «طنط شريفة»، وعليها طلب كبير من المصريين والعرب والأجانب.

السجان دواء العيان

وأضاف عماد أبو الخير صاحب محل أسماك بالغردقة أن تناول الأسماك يفيد بشكل عام لأنها تحتوي على فوسفور وكالسيوم، وشوربة الأسماك مفيدة جدا خاصة شوربة سمك السجان ويطلق عليه دائما السجان دوا العيان لافتا إلى من يعاني من ألكم الظهر يتناول سمك «الكحاية».