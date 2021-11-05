تكليف محمود خليل بتسيير أعمال إدارة شؤون البر بـ«الأوقاف»

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمود خليل سيد خليل، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، وكانت الوزارة حدثت وطوّرت واعتمدت الهيكل الإداري للوزارة، بما يسهم في تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادي والإداري والفني بدقة وكفاءة عالية.

توصيل صوت مصر الوسطي

ونجحت وزارة الأوقاف، في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، ومنذ أوائل عام 2014 أدركت أنها بصدد الاضطلاع في مواجهة الفكر المتطرف داخليًا وخارجيا، لا سيما في ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه ولقطاع الأوقاف إنجازات في المجلالات المختلفة منها.

وكانت الوزارة في عام 2020 قدمت العديد من الخدمات في مجال البر ولعل أهمها التالي:

1- صرف 173 مليونًا و646 ألف جنيه مساعدات في مجال البر.

باب القرض الحسن

2- صرف 32 مليونًا و558 ألف جنيه من باب القرض الحسن دون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

3- توزيع 1200 طن من لحوم أضاحي الأوقاف، على مليون و200 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة تقدر بنحو 115 مليون جنيه.

4- مضاعفة المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم ليكون 400 ألف جنيه سنويًّا، بدلًا من 200 ألف جنيه، خدمة للقرآن الكريم.